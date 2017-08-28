（中央社記者姜遠珍首爾28日專電）北韓官媒報導，勞動黨委員長金正恩在西海岸某處參觀特種部隊模擬攻占南韓白翎島和延坪島的演習後，在現場表示：「人民軍隊應該想著一舉拿下首爾，平定南半部（南韓）。」



南韓「朝鮮日報」今天在第3版以「金正恩嗆聲：拿下首爾，平定南韓」標題，報導了北韓26日發射3枚短程飛彈後，金正恩參觀北韓特種部隊模擬搶灘占領南韓西北方島嶼-白翎島和延坪島的演習消息。



據報導，北韓官媒中央通信社表示，「此次搶灘登陸演習是為了確定占領白翎島和延坪島作戰計畫的現實性而進行的」、「繼強大的飛行隊和砲兵火力打擊之後，在水面、水中、空中進行滲透的戰鬥員們襲擊並摧毀了目標物」、「盤踞在白翎島和延坪島的傀儡（指南韓）第6海兵（海軍陸戰隊）旅團本部、延坪島嶼防禦部隊本部以及敵軍目標物瞬間陷入了火海。」



報導稱，在當天公開的照片中，有北韓特種部隊隊員們乘坐海上滲透用小艇和低空滲透用AN-2小飛機在島上登陸和著陸的情景，以及自走砲和火箭砲集中砲擊島嶼的場面等。



報導又稱，金正恩說：「將士們氣勢如虹」、「（人民軍的）基本革命任務是好好訓練，早日完成統一祖國的戰鬥準備。」



北韓媒體並透露，當天的演訓是為了慶祝「先軍節」（8月25日）57週年。「先軍節」是紀念前北韓領導人金正日開啟「先軍（軍隊優先於黨）政治」的北韓國家慶典日。去年在先軍節前一天，北韓成功試射了潛射彈道飛彈（SLBM）。



據報導，有分析認為，在10幾天後即將到來的共和國創建日（9月9日），平壤當局可能進行高強度挑釁。北韓第5次核子試驗，就是在去年9月9日實施的。1060828