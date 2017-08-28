（中央社記者戴雅真倫敦27日專電）英國廣播公司（BBC）今天播放黛安娜王妃紀錄片「黛安娜，7天」（Diana, 7 Days）。哈利王子表示，他至今仍無法忘懷當時狗仔拍攝母親在車中垂死的照片。



黛安娜離婚後和富豪商人之子法耶德（Dodi Fayed ）熱戀，兩人1997年8月31日在巴黎街頭飛車躲避狗仔時發生嚴重車禍，雙雙殞命。



哈利王子在90分鐘紀錄片中表示，他最難克服的心結，就是「那些在隧道裡和她追車的人，還拍下她在後座垂死的照片」。



他說：「威廉和我都知道，知情者告訴我們無數次，她當時頭部傷勢嚴重，但是還活著，不過那些造成車禍的人，不但沒有幫忙，還拍下她在後座垂死的照片。」



由於黛妃之死牽涉狗仔飛車追逐，媒體遭到大眾斥責。紀錄片中顯示，不少媒體在哀悼現場採訪時遭到民眾辱罵。



其實，黛妃自從傳出可能成為王妃後，就不斷遭受媒體關注。她的室友克拉克（Virginia Clarke）說，起初很有趣，黛安娜還會買下有她被報導的報紙，但事情越來越誇張。



「太陽報」編輯夏納翰（Fergus Shanahan）說，可說狗仔是因為黛安娜而興起，只要有她當封面，就可開香檳慶祝隔天報紙大賣；如果幸運拍到一張黛安娜的好照片，可靠這張照片賺一年。



王室成員黛安娜原本有隨扈保護，但自從她與查爾斯王子離婚後，情況越來越惡化，失去保護讓她無論走到哪裡都被媒體追逐。



克拉克說，黛安娜一開始和媒體保持友善關係，彼此互惠，但這個怪獸越長越大，最後失控。



威廉王子說：「每次她出門，就有一大堆人等著她。就像是一群狗，追著她、騷擾她，還罵她，試圖要拍下她生氣的照片。」



哈利王子回憶，有一次和母親出門，她實在受夠狗仔，於是把車子停在路邊，下車和狗仔爭吵起來，質問對方為何要拍她的照片，吵了大概5分鐘。哈利說：「我被安全帶困在後座，只好不斷轉頭，試圖從後照鏡了解她為什麼在大叫。」



哈利說，等母親回到車上後，只是不斷哭泣，他和哥哥面面相覷，最後只能看向窗外，心想「這輩子是不是都要這麼過下去」。



黛妃家族也在片中回顧當年接到親人死訊的那一刻。



黛妃的弟弟史賓塞伯爵（Earl Spencer）說，事發當晚，他接到二姐電話，說三姐黛安娜發生車禍，他起先以為只是小擦撞，大概沒事。但二姐之後又來電，說情況好像滿嚴重的。



他表示，當時擔任女王秘書的二姐夫在講另一通電話，之後對二姐說了幾句，二姐先是說出「噢，不」，之後就告訴他，「她（黛安娜）恐怕走了」。



黛妃的大姐薩拉（Lady Sarah McCorquodale）則說，黛妃一向守規矩，不知道當天為何沒有繫上安全帶。



她也提到，她和查爾斯王子一同飛到法國，接回妹妹靈柩。她的家族本來思考，為了幼小的威廉王子和哈利王子，最好是舉行小型家族葬禮，但是護送靈柩回到英國後，看到沿路擠滿哀悼民眾，就知道大概沒辦法舉行家族葬禮了。1060828