川普種族衝突回應惹議 提勒森不願背書中央社 (2017-08-28 10:38)
（中央社華盛頓27日綜合外電報導）聯合國消除種族歧視委員會批評美國官方對種族暴力的回應後，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天出言捍衛美國價值觀，但顯然不願替總統川普辯護。
法新社報導，維吉尼亞州沙洛茲維爾（Charlottesville）本月稍早爆發動亂，一名白人至上主義男子駕車衝撞一群反抗議民眾，導致一名女性喪生，對此川普表示雙方都有錯，引發眾怒。
川普還說，這起抗議活動「雙方」都有「很好的人」。這場抗議活動開始時，幾名手持火炬、身上有著新納粹標誌的年輕男子聚集在一起，要保護一座南北戰爭時代表南方邦聯的將領李將軍（Robert E. Lee）雕像。
集會發生衝突後，白人至上主義圈的人對川普這番回應拍手叫好，但美國政壇和全球都嚴加批評，美國前副總統拜登（Joe Biden）今天更是犀利譴責，說川普「想要分裂這個國家的意願實在沒有極限」。
「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）問及川普的立場是否讓提勒森更難在全球各地宣揚美國價值觀時，提勒森代表國務院做出回應。
他說：「我們代表美國人民，以及美國人民對自由及平等對待世人的承諾，這個訊息從未改變。」
提勒森被追問川普是否曾經強調這樣的訊息時表示：「我不認為有人會懷疑美國人民的價值觀，或美國政府、政府機構促進這些價值觀並捍衛這些價值觀的承諾。」
主播華勒斯（Chris Wallace）給了提勒森另一次替川普辯護的機會，問道：「那麼總統的價值觀呢？」提勒森答道：「總統會替自己說話。」
華勒斯繼續追問：「你這是在劃清界線嗎？」提勒森對此回應：「我是對我們的價值觀和我上週在國務院演講的內容提出自己的評論。」
拜登在「大西洋月刊」（The Atlantic）寫道，川普在沙洛茲維爾事件後的評論已讓事態明朗：「我們正在經歷一場為這個國家精神奮鬥之爭。」（譯者：中央社李佩珊）1060828
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Panasonic國際】485L變頻電冰箱NR-B486GV(送基本安裝)
- COACH EDIE 31 三層素面牛皮肩背包(米白)59468
- 【R.Q.POLO】熊一家 精梳棉-雙人加大床包兩用被四件組(6X6.
- SONY FDR-AXP55 4K高畫質攝影機 可投影 公司貨 送64G＋吹球
- 【瑞士Superba】Titlis線控電動床 透氣環保膠/櫻桃木色-單
- 【愛迪歐IDEAL】IDEAL-7710CH(在線互動式UPS 1000VA)
- 【Ambience】比利時Luna 地毯-豹紋(160x225cm)
- BALENCIAGA巴黎世家 Giant 12 銀釦夾腳涼鞋(深粉色)
- [十入組]Apacer宇瞻 16GB MicroSDHC UHS-I Class10 記憶卡
- 百變金鋼 六層鍍鉻鐵架75x45x210cm
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》