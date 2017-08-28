8/29世大運公園好好玩 ─世界匯演show 「CGM理想世界Heaven’s Party」透過藝術為選手加油



(中央社訊息服務20170828 10:04:35)2017世界大學運動會正如火如荼地進行中，每日不斷產出喜悅的奪金消息和感人的選手故事，透過世大運不僅讓世界看見台灣，也讓台灣這塊土地充滿活力與朝氣。CGM日出藝術團也將整合各種藝術表演，於2017年8月29日（二）晚上6點30分台北花博公園，舉辦 「CGM 理想世界-Heaven’s Party」藝術表演，當天也將發表CGM藝術團的作曲家，特別為了參與世大運的選手們加油，所新創作的歌曲，另外，也將有五個不同表演風格的表演團隊，一同參與演出，象徵來自不同的國家、聲音和團體，透過藝術達成愛與和平，為來自世界各地的選手加油！



本次世大運共有來自140個國家，一萬一千多名選手一同共襄盛舉，透過此次盛會，不僅能促進大學生之間的情誼，透過「共生、公平、公正、堅忍、合作和瞭解」的大會精神，讓運動家最高境界的精神，深深植入大學生的想法與生活。即使國際間因著政治、經濟、資源等立場而有所動盪，卻絲毫不影響世大運的進行，不論場上是來自哪一個國家的選手獲得勝利，場邊的觀眾毫不吝嗇地給予喝采，就如同理想世界一般，競賽場上公平公正地良性競爭，獲得真正榮耀，達到和平的世界！



由CGM福音宣教會所支持的CGM合唱團和藝術團，秉持著創辦者 鄭明析總會長牧師所倡導「公益服務與優質藝文」的理念，多年來致力於提供優質的文化藝術表演，今年年初曾與心路合唱團一同登上國家音樂廳，透過「用愛唱出每一個音符」，使台下許多觀眾得到感動。總會長牧師 鄭明析曾說：「藝術讓疲憊的肉體、心神，及靈魂獲得抒解，並讓它變得更高貴」，本次活動將結合CGM藝術團和其他表演團隊，於台北花博公園舞台演出，希望透過多元的音樂、藝術、儀隊和舞蹈表演，帶給選手們正能量，也讓世界看見台灣的創造力、活力和包容力！



活動時間：2017年8月29日（二）表演地點：台北花博公園免費入場，請提早前來現場，以免向隅！



訊息來源：社團法人台灣基督教福音宣教會



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