立法院蘇嘉全院長親臨「草地野餐音樂會」 與四千餘霧峰鄉親共同度過充滿音樂的週日午後



(中央社訊息服務20170828 10:03:46)由文化部所屬國立臺灣交響樂團、立法院中南部服務中心及臺中市霧峰區農會所共同主辦的【草地野餐音樂會】，27日下午四點在立法院中部辦公室原高爾夫球練習場熱鬧登場，立法院蘇嘉全院長百忙之中親臨活動現場，與超過四千位霧峰鄉親一同度過充滿音樂的週日午後。



【草地野餐音樂會】的促成，源於去年2016年國立臺灣交響樂團與立法院中南部服務中心共同舉辦的「2016霧峰音樂節」，今年擴大辦理，除將活動場地從去年立法院中部辦公室議事大樓前平台移到原高爾夫球練習場，希望容納更多鄉親可以參與，更結合臺中市霧峰區農會提供以在地食材製作的美食，讓民眾也可更認識霧峰在地的珍寶。立法院蘇嘉全院長在活動開始前致詞表示，這次活動由立法院提供場地、國臺交擔綱演出、霧峰區農會傾力協助野餐活動及周邊交通等，三方齊力舉辦這有意義的活動，這不會是唯一一次，將來還會繼續辦理。今天蒞臨現場的貴賓還有總統府國策顧問劉昭惠女士、明台高中董事長林芳漱k士、立法委員何欣純等。



音樂會由國立臺灣交響樂團劉玄詠團長親自指揮國立臺灣交響樂團附設管樂團演出，劉團長致詞時表示，國臺交在霧峰生根已有40年之久，除了繁忙的全臺巡迴演出之外，應該要與霧峰鄉親有更多連結，去年首度辦理的「2016霧峰音樂節」受到霧峰鄉親熱情的參與，讓國臺交有信心擴大辦理「2017 NTSO X 屯區 國際藝術節」。本次活動在一大片綠意盎然的草地上參與民眾席地而坐，除了可欣賞動聽的音樂之外，還可愜意野餐，活動現場聚集超過四千霧峰鄉親參與，許多民眾有備而來，自備野餐墊闔家一起參與。活動現場由霧峰區農會準備了三千支冰棒及國臺交準備的一千份音樂光碟，很快就發送一空。下午雖飄起了細雨，仍不減民眾參與的熱情，倒是為酷暑降溫，活動圓滿順利。



訊息來源：文化部



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