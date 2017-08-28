美國默劇團與交響樂團逗樂大家 「2017 NTSO X 屯區 國際藝術節」大里康橋河畔歡笑聲不斷



(中央社訊息服務20170828 10:02:03)文化部所屬國立臺灣交響樂團8月24-26日連續三天在大里康橋河堤演出，26日晚由客席指揮林天吉與國臺交，以及世界知名的美國魔術圈默劇團共同帶來【莫札特奇遇記】的演出為最後壓軸。當天台中白天豔陽高照，傍晚開始天空作美，晚風微涼，熱情的民眾傍晚陸陸續續攜家帶眷前來現場挑好觀賞位子，7點半開演前現場已聚集滿場觀眾，兩位默劇藝術家充滿想像力與創造力的精彩演出，結合國臺交的交響樂演奏，全場觀眾high翻天；臺中市議員李天生本人也到場與民同樂，立法委員何欣純服務處主任戴仁蓮、大里區永隆里里長林士元也到了現場，與超過3千位鄉親朋友一起跟著台上逗趣的表演，度過了一個歡樂且充滿古典音樂的夜晚。



這一場【莫札特奇遇記】為【2017 NTSO X 屯區 國際藝術節】系列之一，而原班人馬8月27日移往臺中市屯區藝文中心演出，也是為期將近兩個月的藝術節閉幕演出。而同一天下午4點在立法院中部辦公室原高爾夫球練習場，結合霧峰區農會，則有國臺交團長劉玄詠親自指揮國臺交附設管樂團，與多位知名聲樂家共同演出的「草地野餐音樂會」戶外演出，將藝術節帶入最熱鬧的氣氛。



8月27日「草地野餐音樂會」為戶外演出自由入場，席地而坐，鄉親朋友自備野餐墊，下午3點半即可入場，霧峰區農會現場提供每人免費領取1支冰棒；國臺交現場也提供1000片CD贈送愛樂民眾；晚上七點半在臺中市屯區藝文中心的【莫札特奇遇記】為免費索票入場，開演前1小時於臺中市屯區藝文中心票口開放索取，1人1券，對號入座，索完為止。詳細演出資訊，請見宣傳海報或國臺交官網www.ntso.gov.tw，或撥04-23391141查詢。



訊息來源：文化部



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