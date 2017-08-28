堅持夢想 聖約翰科大王畯壕勇奪伊林璀璨之星演藝組冠軍



(中央社訊息服務20170828 10:00:35)「再怎麼累，有夢你就要堅持，因為你不知道機會什麼時候來？」來自馬來西亞、目前就讀聖約翰科技大學休閒運動與健康管理系的王畯壕同學，以出色的混血外型，加上能演、能唱跳、才貌兼具，打敗眾多選手勇奪「2017伊林璀璨之星」演藝組冠軍。為了參賽，王畯壕做足準備，努力運動、健身，四個月成功瘦下11公斤。他希望未來能成為「彭于晏第二」，能跟偶像彭于晏一樣，有機會拍帥氣武打動作片。



擁有西班牙及馬來西亞華裔混血血統、從小在領養家庭長大，養父母分別是潮州人、客家人，說得一口流利中文的王畯壕同學，很早以前就想要來台灣唸書，無奈經濟狀況不允許。後來發現聖約翰科大提供獎學金及免費住宿的優惠，加上學雜費可以減免，對於想來台灣唸書且經濟不允許的他來說就是一個機會。尤其學校生輔組提供他在宿舍工讀的機會，對於必須承擔自己生活費和學費的在外學子來說，負擔變得相對輕鬆一點點。



「自小就想要當個歌手，之後目標會是演藝圈」，目前是兼職健身教練的王畯壕說，因為演藝圈充滿不確定性，所以他已經準備好自己的身材以及健身教練的專業知識，在學期間，他會一邊學習更多關於體育健身的知識充實自己，一邊積極考取更多專業的國際證照，以後要是演藝星途不順遂，至少還能利用他這幾年的努力來證明：「王畯壕多才多藝，不只有一個專業，也會多種語言，到哪裡都能賺錢」。



王畯壕表示，去年就想要參加璀璨之星模特兒組選拔，但是礙於沒有達到自己的理想身材就放棄了。今年他積極運用學校健身房的設施，在4個月內從100公斤瘦到89公斤，足足減重11公斤，鍛鍊出精壯的體格。他說：「健身房是我在學校的第二間房間，幾乎都會在健身房看到我。雖然設備沒有外面大型健身房那麼齊全，但是對比其他大學來說已經非常不錯，所以對於學校的健身房多少有感情。」



回憶起參賽過程，王畯壕說，因為生活上有許多壓力，包括學費及工作壓力，因此參賽期間幾乎每一天都要從學校花快兩個小時去上課，再花兩個小時回來，回來後要趕快健身，再上班到凌晨一點，真的很累，如果沒有夢想支持的話，他早就放棄了。他表示：「再怎麼累，有夢你就要堅持，因為你不知道機會什麼時候來？而來了你沒有準備好的話，你要怎麼抓住？」



在馬來西亞時參加過很多歌唱比賽，獲得許多大大小小獎盃的王畯壕說，雖然演藝圈不容易待，但是當個歌手是他從小時候就有的夢想，他會努力證明他的實力，也期盼成為「彭于晏第二」，有機會拍攝帥氣武打動作片。為此，他會積極做好準備、努力抓住機會、堅持實現夢想。



訊息來源：聖約翰科技大學



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