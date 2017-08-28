稻江棒球隊打出國際名號 各項棒球大賽亦將在稻江學院展開



(中央社訊息服務20170828 10:00:08)稻江科技暨管理學院棒球隊2017年8月9日由黃茂誠教練帶隊，遠赴中國大陸參加首屆「海青盃海峽兩岸棒球邀請賽」，擊敗來自海峽兩岸包括北京交通大學、福建農林大學等眾多強勁對手榮獲「總冠軍」，8月中旬載譽歸國，獲得稻江全校師生讚譽和熱情喝采，張淑中校長也特別公開表揚並頒贈加菜金。位於嘉義縣的稻江學院，其棒球發展已享譽國際，連國外高中棒球學生都慕名前來稻江留學。2016年9月，三位韓國高中應屆畢業生金永栽、鄭賢圭及張東赫，都是韓國青棒選手，特地前來稻江學院學習棒球技術，當時張淑中校長特別為這三位遠道而來的韓國學生及其家長們舉辦歡迎茶會。



今年許多大型棒球活動，陸續在稻江展開，例如「2017美國職棒大聯盟（MLB）青棒暑假訓練營」於2017年8月21結訓後，9月至12月接續登場的有「第12屆東高盃青棒及青少棒錦標賽」、「全國青棒教練打擊訓練營」、「全國高中鋁棒組棒球賽」，以及稻江學院舉辦的「第三屆稻江盃全國高中棒球錦標賽」屆時將有16支全國最強勁隊伍參賽；另外各界矚目的「2017年中日會長盃國際青少年棒球邀請賽」亦預定12月底在稻江開打，屆時估計有日本10隊、台灣10隊（1隊24人)，共20隊近500名的選手參與競技。



稻江大學校長張淑中接受媒體訪問時說，學校致力於棒球運動推展是有系統、有規劃的進行，除期盼為國家培養棒球專業人才外，也希望提升地方民眾對棒球的興趣；尤其近年來，透過國際性各項交流活動，稻江棒球隊的實力更增強許多，未來將持續在國際上為台灣爭光！



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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