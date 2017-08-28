教育部推動教學卓越計畫十年有成 舉辦「十載卓越 璀璨技職」成果聯展



(中央社訊息服務20170828 09:58:29)教育部技職司推動教學卓越計畫從95年至今(106)已滿十年，帶動各技專校院優化教學品質與建立辦學特色。為展現各校執行卓越教學十年成果，本(8)月26至27日於臺南新光三越中山店13樓展出以「十載卓越 璀璨技職」為主題的成果聯展，聚集來自全國38所科技校院及北中南三區域資源中心10年提升教學品質的結晶，展出內容包含「教卓10年成效」、「學生實務成果」、「創新教學」、「學生國際移動力」、「資源共享」等五大主題單元，共計82件展示項目。26日隆重舉辦活動開幕儀式，邀請南科管理局長林威呈、市長賴清德、教育部主任秘書朱楠賢、技職司司長楊玉惠以及承辦單位南臺科技大學校長戴謙等共同啟動開幕儀式，現場除展出攤位之外，舞台區還有各校動態表演、作品發表、趣味闖關遊戲、免費大頭貼、好康大抽獎等活動，讓參加民眾體驗一場有趣的卓越技職教育之旅，也能更進一步了解技職教育的特色，感受「選技職 好好讀 有前途」的豐碩成果。



市長賴清德致詞時表示，代表臺南市各界恭喜教育部推動技職教育卓越計畫十年有成，同時也感謝教育部的育成、南臺科技大學的承擔，以及所有科技大學的支持，讓臺南市有機會做為十年卓越計畫成果展的主辦城市，深感光榮。同時也呼籲家長以及學校老師也能夠多多鼓勵孩子走上技職教育，因為國家未來的經濟發展方向，科技扮演很重要的角色，如果能在國中時期，就讓孩子知道國家經濟發展以及人才需求方向，選擇技職教育未來將會有很多優勢與機會。此外，賴市長也提到過去普通高中跟技職教育的兩條平行線現在已出現交叉點，像是臺南市有七所科技大學便皆有亮眼的成績與卓越表現。



教育部主任秘書朱楠賢表示，臺灣科技校院畢業生，是產業界就業市場的主流人潮，10年來科技校院所培育出來的年輕一代，無論是在技術上或敬業態度上都受到產業界老闆肯定與認同，很多科技校院學生在未畢業之前就已經找到工作或提前至職場實習，部分學生人才更是畢業前就已經被產業界相中，預約聘請至該公司上班。為爭取人才近年來多數產業積極投入相當多的設備、資金與學校進行產學合作及技術媒合，提早選才佈局。很多科技大學學生作品研發，也在世界發明展、設計展、影展拿到多項大獎與技術轉移。這些種種現象應證這十年來教育部在推廣科技校院創新教學有了很大躍進與成果。



承辦單位南臺科技大學校長戴謙表示，結合企業實習資源及善用業師指導學生實務，貼近產業落實技術扎根，讓學生在實習環境中學習到更多的寶貴經驗及產業動態，銜接就業將來不成問題，這幾年來教學卓越計畫的績效，讓我們看到技職璀璨的未來。臺南除了美食、古建築物外，更有濃厚藝術人文氣息，歡迎全國的朋友們一起來臺南走走，除了參觀本次的成果展外，也為我們新一代的年輕朋友加油打氣。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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