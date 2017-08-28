深化與三民家商連結 籃球夢想「家」小娟 義大築夢



(中央社訊息服務20170828 09:57:41)當全臺灣焦點都集中在台北的「世界大學運動會」競賽時，位在高雄的義守大學籃球隊，在酷熱暑假，持續密集訓練著，為緊接到來的各種賽事準備中；近期義大更與三民家商正式簽署策略聯盟，未來雙方將共享資源，更緊密聯手提升南部籃球風氣。



午後的活動中心裡，悶熱得讓人汗水直飆，籃球場裡數十位高中職生跑步、傳球、帶球上籃往返練習，一刻也沒停；而二樓重量訓練場地，十多位義守大學校隊球員，輪番自主訓練，沒有多餘的閒聊哈啦，只聽得到喘息、傳接球呼喊與球鞋摩擦地板聲。



自球員身上轉移目光，遠遠便看到一旁專注盯著場上一舉一動的謝玉娟教練；這些年，她同時身兼義守大學與三民家商籃球校隊教練，日日夜夜、年年月月，管理球隊同時，還扮演舍監、心靈導師等多重角色，甭提寒暑假，「我連圍爐都在這裡吃」，小娟教練這樣回應。



以「嚴厲要求」出名的小娟教練，對大學球員的要求仍毫不放鬆，當其他學校球員忙著交女友、享受自由與成名快意時，她卻堅持球員必須團體生活、不可抽菸、平日不得外出等，除了嚴謹生活管理，亦要求遵守學長、學弟分際，日常環境維護共同承擔，「想加入球隊就要承諾遵守」，小娟認為，「我雖非最好，但講究訓練效益」，做了許多安排，只是「想讓義守更好」。



為讓「一（義守大學）、三（三民家商）、七（七賢國中）」聯盟球員更無後顧之憂，未來能朝多元發展，義守大學與三民家商今年度正式簽署策略聯盟，共享雙方資源，除了小娟繼續同時擔任兩校球隊教練外，彼此也共用三民家商訓練場地、宿舍、設備等，義大還提供贊助金，讓球隊能夠聘請多位助理教練，期許提升兩校實力，進而帶動大高雄地區籃球運動風氣。



今年的球隊選秀中，小娟教練一改往年慣例，僅挑選一名「甲一」球員，其餘皆為「甲三」成員，出乎人意料，「比起短暫爭功，我更想要的是給年輕學子一個夢」，「會打球是老大」的觀念，在小娟的球隊中不會被允許發生，因為在她心中，更期待塑造義大籃球隊成為一個「家」；在這裡，學習服從與抱持正確態度，比是否已經很會打球還重要，因為，透過小娟認可的訓練，球員往往都還有十足成長空間，後勢看好，團隊得名只是早晚。



「真正想打球的孩子，會想來跟我」，小娟說，與其培養超級球星，「我更希望幫助孩子圓一個夢 !」她很感謝義大與三民家商校方的支持，願意放手讓她實踐教育理念，「籃球不是只有籃球，而是藉著籃球教他們正確的觀看」，比起競賽結果，更重視「孩子的未來」，所以義大球員白天練球，晚上都需回到教室上課，「帥帥的，但有教養」，才是她心目中最佳球員。



訊息來源：義守大學



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