楊梅四維商圈「楊梅悠遊•彩街童樂」 圓滿落幕



(中央社訊息服務20170828 09:52:21)桃園楊梅四維商圈「楊梅悠遊•彩街童樂」主題活動於8月27日圓滿落幕，今年活動結合商圈特色3D立體街區彩繪、兒童才藝表演、親子手作DIY、大型的充氣遊樂設施，並搭配商圈店家的消費優惠以及摸彩活動，提供大大小小超過80個獎項，讓民眾逛到腳痠拿到手軟，感受如同嘉年華會般，盛大又歡樂的氣氛。



市長鄭文燦表示:「本次活動充滿著親子以及童趣的歡樂氛圍，同時結合楊梅特色注入藝術美感的3D立體街區彩繪圖像，藉由3D彩繪圖像吸引民眾前來商圈打卡消費，擴大商圈消費潛力。」



今年在桃園市政府經濟發展局輔導之下，特別結合街區彩繪製作，大型的3D立體街區彩繪圖像更是本次活動焦點，預計在主題活動之後也將繼續吸引民眾前往商圈拍照打卡，家長們可以攜帶孩童一起站在3D立體圖像上彷彿融入實境，拍起照來更加生動有趣。



「楊梅悠遊•彩街童樂」主題活動雖已經落幕，但沒有來得及參與的民眾也不要覺得失望，因為大型3D立體彩繪圖像還在楊梅四維商圈等著您們前來拍照打卡唷!



訊息來源：桃園市政府經濟發展局



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