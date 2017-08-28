中州盃分齡籃球賽 中州科大校友奪首勝



(中央社訊息服務20170828 09:49:55)全國全民中州盃分齡籃球錦標賽，賽程進入第三天，27日進行的是社男組預賽，以及青壯組、壯年組、長青組的決賽，在大慶商工籃球場進行的場次皆為社男組預賽。長青組的部份，「台中小江南餐廳」昨日戰績為二戰全勝，今日一早再戰「阿三肉圓」，終場以28分的差距奪勝，進入冠亞軍戰。另外社男組的「中州科大校友」隊，是運動與健康促進系及保健食品系畢業校友組成，今日第一場預賽對上「永承商行」，中州校友手感發燙，以65:30穩穩拿下第一勝。



長青組球員年齡為51~60歲，雖然上了年紀，但身手依然矯健！上午的決賽「台中小江南餐廳」對「阿三肉圓」之戰，小江南26日的戰績為二勝、阿三肉圓則為二勝一負，兩隊首次交手，拚勁不輸年輕人。第一節雙方你來我往互有領先，比數為20:21阿三肉圓小贏一分；第二節小江南頻頻發動快攻並壓制對方，這節小江南只讓對手得到2分。第三節阿三肉圓苦苦追趕，但小江南硬是把比數越拉越大，奠定勝利基礎，最後小江南就以70:42，28分的差距大勝阿三肉圓，以三戰全勝之姿進入冠亞軍爭奪戰。



「台中小江南餐廳」教練楊松旗表示，該隊球員年輕時都是學校籃球隊員，其中有5位是退休的籃球國手，他們在一起打球已有三、四十年的時間，球員雖分散在各地，但是遇有比賽時就會聚在一起練習，今年有信心拿下長青組冠軍盃。下午長青組名次揭曉，「台中小江南餐廳」如願奪下第一名，第二名為「南投老球皮」，第三名為「金根系統家俱」。



社男組部分，共有79隊報名參賽，是隊伍最多的組別，球員不分年齡，可自由組隊參加。「中州科大校友」上午首次出賽，對手是「永承商行」。中州校友第一節就發動猛攻、得分連連，永承商行也不甘示弱、頻頻出手，但命中率卻不高，第一節中州校友即以22:7領先永承商行。第二節永承商行雖屈居下風，但仍努力搶分試圖扭轉局面，中州校友則保持穩定的進攻節奏，頻頻入袋分數一路拉高，直到第四節結束，中州校友就以65:30的比數笑納第一勝。



目前擔任職業軍人的陸戰隊員楊國勝，是「中州科大校友」隊中的「學長」兼教練，之前在學校就讀保健食品系，「中州科大校友」的成員即以保食系及運促系的畢業校友為主；平常大家在各行各業工作，較少有時間聚一起，都是各自練習，到了比賽前再利用假日來臨陣磨槍一番，不過也因球員間彼此默契相當好，比賽時就很順手。楊國勝說，雖然他從中州科大畢業已多年，但每次回到母校比賽打球，彷彿又回到充滿熱血的學生時代，青春的感覺真好。



中州科技大學陳彥佑校長表示，今(27)日適逢假日，許多選手都帶著家屬一起來觀賞比賽，在比賽空檔時還可享受天倫之樂，在緊張的球賽之外多了些許溫馨。接下來28日的賽程是國中男女生各組、高男各組及大專男生組的比賽，這些年輕球員都是台灣籃球界的未來之星，歡迎民眾蒞臨中州科技大學及大慶商工比賽現場為年輕球員加油。



訊息來源：中州科技大學



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