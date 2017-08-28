福衛五號 帶動太空科技研究新境界中央社 (2017-08-28 10:50)
科技部政務次長蘇芳慶（圖）28日在桃園機場接受訪問時表示，福衛五號發射成功顯示前瞻科學研究的重要性，開啟台灣太空科技研究的另一個境界。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 106年8月28日
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