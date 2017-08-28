台灣首枚自主研製的衛星福衛五號，成功進入預定的太空軌道，福衛五號工作計畫總主持人張和本（圖）28日返台時表示，美國國防部作戰指揮中心已偵察到福衛五號，並對衛星進行編號。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 106年8月28日