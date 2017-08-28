福衛五號科技團隊返台（2）中央社 (2017-08-28 10:50)
台灣首枚自主研製的衛星福衛五號，成功進入預定的太空軌道，科技團隊28日搭機返台，並在桃園機場留下珍貴畫面。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 106年8月28日
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