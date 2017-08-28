北韓在美韓聯軍舉行軍事演練期間，發動短程導彈或火箭炮的挑釁，但美國表態，將繼續堅持對北韓和平施壓。



美國國務卿提勒森表示，北韓近期發射3枚短程發射體，是挑釁行為，但美國將繼續與中國保持合作，堅持對北韓和平施壓。他又說，雖然不是現在，但希望總有一天，能有機會與北韓舉行對話。



在此之前，提勒森對北韓7月以來，克制挑釁表示了滿意。在北韓此次發射短程發射體後，提勒森依然強調和平解決北韓問題。



