日本北海道「釧路市」漁民，昨天早上在捕魚的時候，赫然發現一具年輕女性的屍體，馬上報警。警方趕到之後，從女屍的衣著上初步觀察，懷疑可能是七月二十三號，到北海道遊玩之後失蹤的大陸福建籍女老師「危秋潔」。北海道警方現在正透過DNA比對的方式，來鑑定死者身分。



據北海道媒體報導，這名漁民是在星期天清晨，到海邊採海帶的時候，發現這具女性屍體的，嚇得這名漁民，立即報警。警方隨同法醫到場瞭解之後，發現從衣著外觀上來看，與失蹤的女老師「危秋潔」十分相似；不過屍體腐爛得很嚴重，有些地方甚至已經化為白骨，警方必須要透過DNA檢驗的方式，確定死者身份。



從大陸到北海道旅遊的二十六歲女老師危秋潔，在準備要離開北海道的前一天，突然失蹤，目前已經失蹤超過一個月。危秋潔最後被確認到的行蹤，是七月二十三號，單獨走在釧路市的街道上。



