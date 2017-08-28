北海道發現無名女屍 疑似失蹤陸女中廣新聞網 (2017-08-28 10:31)
日本北海道「釧路市」漁民，昨天早上在捕魚的時候，赫然發現一具年輕女性的屍體，馬上報警。警方趕到之後，從女屍的衣著上初步觀察，懷疑可能是七月二十三號，到北海道遊玩之後失蹤的大陸福建籍女老師「危秋潔」。北海道警方現在正透過DNA比對的方式，來鑑定死者身分。
據北海道媒體報導，這名漁民是在星期天清晨，到海邊採海帶的時候，發現這具女性屍體的，嚇得這名漁民，立即報警。警方隨同法醫到場瞭解之後，發現從衣著外觀上來看，與失蹤的女老師「危秋潔」十分相似；不過屍體腐爛得很嚴重，有些地方甚至已經化為白骨，警方必須要透過DNA檢驗的方式，確定死者身份。
從大陸到北海道旅遊的二十六歲女老師危秋潔，在準備要離開北海道的前一天，突然失蹤，目前已經失蹤超過一個月。危秋潔最後被確認到的行蹤，是七月二十三號，單獨走在釧路市的街道上。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Arseprince 中性錶．中性錶 男錶 女錶．Arseprince 中性錶 白色．馬卡龍 繽紛 中性錶．星辰 中性錶．Arseprince 陶瓷 中性錶．中性錶．SEIKO 中性錶．數字 流行 中性錶．agnes b. 中性錶．PROKING 中性錶 防水．粉紅 中性錶 女錶
颶風吹得美國千瘡百孔 政府救災不力遭強烈質疑【北京新浪網】
印度「大師」因強姦罪被判20年【北京新浪網】
泰軍方:英拉有「周密出逃計劃」 得到他信幫助【北京新浪網】
德國護士殺人案 至少90人被害【北京新浪網】
休士頓變澤國 特朗普要視察【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》
推薦好書更多