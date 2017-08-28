提勒森批射彈挑釁 盼將北韓帶上談判桌中央社 (2017-08-28 10:33)
（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）今天宣告，北韓最近一次飛彈試射為「挑釁行為」，但表示仍希望說服平壤坐上談判桌。
法新社報導，在北韓以提勒森所稱「某種程度的克制」回應聯合國新一輪制裁後，華府這位最高階外交官本月稍早暗示，不久可能開啟外交對話。
美國總統川普22日則是以北韓立即減少試射行動為根據，稱其領導人金正恩「開始尊重我們了」。
但昨天北韓又試射3枚短程彈道飛彈，外界呼籲金正恩向華府示意將認真看待去核化，但金正恩此舉顯然無視這些聲浪。
提勒森今天告訴「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）：「發射任何彈道飛彈有違聯合國安全理事會決議」、「我們確實將此視為挑釁行為，一項針對美國及我們盟邦的挑釁行為。」
但他補充說：「我們持續希望金正恩政權了解，他可以選擇不同的路。」
詢及他與川普是否太快猜想金正恩可能準備好展現克制，提勒森說：「我不知道我們錯了…我想這需要些時間才能確定。」
他說：「顯然他們一樣還在告訴我們，他們還沒準備好完全放棄自己的立場。」
「儘管如此，我們將持續實施我所說的和平施壓行動，與盟邦合作，也與中國合作，來看看我們是否能將平壤政權帶到談判桌，就朝鮮半島與北韓不同的未來展開對話。」（譯者：中央社周莉芳）1060828
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