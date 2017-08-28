（中央社台北28日電）中國大陸倖存慰安婦生活現狀紀錄片「二十二」上映後，上海一家公司為趕熱潮竟截取片中慰安婦圖片製作表情包，不但引發公憤，大陸警方也宣布對業者處以罰款並停機停網兩個月。



觀察者網報導，「二十二」電影上映至今，票房已人民幣1.6億元（約新台幣7.3億元）。然而紀錄片中有4位老人的截圖竟然被製作成「表情包」，並把圖片配上「我真的委屈阿」、「無語凝噎」等字眼，上傳到「QQ空間」給用戶下載。



表情包在網路傳開後，立刻引發強烈公憤，中共官媒人民日報還發出社評痛批，「這種消費苦難、無底線娛樂化的舉動，無異於是在受害者的傷口上撒鹽，也是對大眾集體感情的挑戰。」



事後，QQ空間與業者相繼道歉，但輿論紛紛主張政府要嚴加制裁。



上海公安局官方微博「＠警民直通車-上海」昨晚通報，製作表情包，戲謔慰安婦的上海似顏繪科技有限公司，已被處以警告、罰款1萬5000元，並處停止連網、停機整頓兩個月的行政處罰。



警方約談這家公司丁姓法定代表人及另外3位相關責任人，不但上傳丁男被約談照片，還公布了他們寫的悔過書。



通報表示，相關企業為追求商業效應和經濟利益，不顧道德底線「蹭熱點」，罔顧民族情感「博眼球」，非法製作、傳播帶有戲謔色彩的表情圖像，已對慰安婦老人的苦難歷史形象和社會評價造成不良影響，對涉事企業及人員應當依法查處。1060828