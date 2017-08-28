瓜地馬拉涉貪總統 驅逐UN肅貪調查員中央社 (2017-08-28 10:05)
（中央社瓜地馬拉市27日綜合外電報導）瓜地馬拉總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）今天下令驅逐聯合國一位最高肅貪官員，因為這位官員要以競選獻金來路不明為由，剝奪他的豁免權。
法新社報導，莫拉萊斯在公布於網路的影片中表示，他是「為了瓜地馬拉人民的利益，為了加強法治和我們的體制」，下令驅逐哥倫比亞籍的維拉斯格（Ivan Velasquez）。
「我要求他立刻離開瓜地馬拉共和國。」
他援引憲法和國際法條文，暗示維拉斯格干涉瓜地馬拉內政。
維拉斯格是聯合國打擊瓜地馬拉豁免權國際委員會（UN International Committee Against Impunity in Guatemala, CICIG）負責人。
發言人發布的聲明說，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對莫拉萊斯驅逐之舉感到「震驚」，且「再次重申他全心信任維拉斯格」。1060828
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