內閣改組奏效 安倍民調回升中廣新聞網 (2017-08-28 10:01)
內閣改組再次救了日本首相安倍晉三。據日本經濟新聞所進行的民調指出，從八月三號安倍改組內閣之後，安倍內閣的支持率，回升到百分之四十六。不過值得注意的是，獨立選民，也就是自認無黨無派的選民，對於安倍內閣的表現，仍然不滿意。
然而分析也指出，以安倍改組內閣之後，支持率回升的情況來看，當初逼得安倍必須要改組內閣的「森友學園」與「加計學園」兩件學園獻金疑案，對安倍內閣的衝擊，似乎可能就「到此為止」了。
日經新聞報導，他們在內閣改組前所做的支持率民調，是百分之四十二，現在隔了將近一個月，支持率上升了四個百分點，而不支持率也下降了三個百分點，同樣來到百分之四十六。這也顯示當前日本人，對於安倍內閣的整體觀感，就是支持者與不支持率者，聲勢旗鼓相當。
在今年四月，兩學園獻金疑案爆發之後，安倍內閣看來岌岌可危，支持率一度掉到百分之三十九，更有民調掉到號稱「死線」邊緣的百分之三十左右；而當時的不支持率，則攀升到百分之五十二的史上新高。
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