南韓政府認為，在美韓聯軍舉行「乙支自由衛士」軍演期間，北韓發射短程導彈或者是多連發火箭炮，進行低烈度示威，顯然是避免局勢惡化。



南韓青瓦台認為，北韓這次小尺度挑釁，可能是為轉入對話局面留餘地。



青瓦台官員分析認為，北韓拿捏挑釁力度釋放信號，北韓既不想失去主動權，又不想造成不可挽回的破裂局面，因此把局勢拖向緊張、衝突乃至戰爭的懸崖邊後，又適可而止，不會真的動武。



