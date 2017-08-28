（中央社墨西哥蒂華納2017年8月27日綜合外電報導）墨西哥政府今天表示，軍事當局在墨西哥與美國邊界下方，發現一條用來從蒂華納市偷渡移民到美國加州聖地牙哥的地道，共有30人被捕，其中23人為華人。



法新社報導，官員表示，位於蒂華納市（Tijuana）的隧道入口藏在一座倉庫內，出口則是在聖地牙哥（San Diego）的邊界圍欄附近。



一名不具名墨西哥州警告訴法新社，25名移民從通道出來後，遭美國邊界巡防隊（US Border Patrol）拘捕。



根據美聯社，當局共拘捕23名華人與7名墨西哥公民，認為他們非法入境美國。



墨西哥國防部在聲明中說，一名密報者通報有多名武裝男子在倉庫之後，有關當局才發現地道。



州警表示，墨西哥一側無人被捕。