美墨邊界現偷渡地道 23華人被捕中央社 (2017-08-28 09:45)
（中央社墨西哥蒂華納2017年8月27日綜合外電報導）墨西哥政府今天表示，軍事當局在墨西哥與美國邊界下方，發現一條用來從蒂華納市偷渡移民到美國加州聖地牙哥的地道，共有30人被捕，其中23人為華人。
法新社報導，官員表示，位於蒂華納市（Tijuana）的隧道入口藏在一座倉庫內，出口則是在聖地牙哥（San Diego）的邊界圍欄附近。
一名不具名墨西哥州警告訴法新社，25名移民從通道出來後，遭美國邊界巡防隊（US Border Patrol）拘捕。
根據美聯社，當局共拘捕23名華人與7名墨西哥公民，認為他們非法入境美國。
墨西哥國防部在聲明中說，一名密報者通報有多名武裝男子在倉庫之後，有關當局才發現地道。
州警表示，墨西哥一側無人被捕。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Arseprince 中性錶．中性錶 男錶 女錶．Arseprince 中性錶 白色．馬卡龍 繽紛 中性錶．星辰 中性錶．Arseprince 陶瓷 中性錶．中性錶．SEIKO 中性錶．數字 流行 中性錶．agnes b. 中性錶．PROKING 中性錶 防水．粉紅 中性錶 女錶
- ASSARI-莫爾時尚皮革L型沙發
- Intel NUC7i3BNH-08256N 特仕版 迷你電腦(i3-7100U/8G/256G
- TOM FORD太陽眼鏡 潮流熱銷款(黑) #TOM0527 08B
- 【二入組】INTEL 盒裝Core i7-7700K
- 【BRIGA CADJ-6665】BRIGA CADJ-6665精品設計師款大碼機車
- 【McQueen 麥皇后】《卡蒂亞》亞藤透氣棉床墊(雙人加大6尺)
- 【KAVU】Camp Sherman 麂皮休閒後背包 飛魚藍 #9002(麂皮休
- 【A.S.O】優雅美型 牛皮拼接絨面金屬飾扣高跟短靴(茶)
- 美津濃 Mizuno Wave Connect 路跑 女鞋
- 【Kuru Mira X Hello Kitty聯名款】英倫風綁帶中筒雨靴(軍
颶風吹得美國千瘡百孔 政府救災不力遭強烈質疑【北京新浪網】
印度「大師」因強姦罪被判20年【北京新浪網】
泰軍方:英拉有「周密出逃計劃」 得到他信幫助【北京新浪網】
德國護士殺人案 至少90人被害【北京新浪網】
休士頓變澤國 特朗普要視察【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多