（中央社記者姜遠珍首爾2017年8月28日專電）南韓媒體報導，南韓國會情報委員會委員長、自由韓國黨國會議員李(吉吉)雨表示，國務總理李洛淵告訴他：「美國要求本月30日前完成剩餘4輛薩德發射車的部署。」



南韓「亞洲經濟」分析指出，若李(吉吉)雨發言屬實，就意味著美國第一次為薩德系統在南韓部署設定具體期限，而薩德也將提升為韓美之間的核心爭議問題。



報導表示，根據南韓政府此前表態，剩餘4輛發射車將在完成一般環境評估後，再決定是否部署。雖然李洛淵對此全盤否認，但青瓦台此時又宣布將於近日完成部署，正好在美國要求的期限內，引起各界的聯想。



報導指出，隨著剩餘4輛薩德發射車部署日期接近，南韓薩德基地入口27日氣氛空前緊張。當天上午，基地所在的慶尚北道星州郡韶成里村民會館前聚集30多人議論紛紛，人數是平時的兩倍多。



據報導，南韓政府相關人士預測，由於原定於28日進行的小型環境測評被延遲一、兩天，所以部署剩餘發射車的日期也一併順延。4輛薩德發射車部署前至少會提前一天通知當地居民，不會在週末和深夜時段部署。