（中央社休士頓27日綜合外報導）怪獸風暴哈維在美國德州釀成嚴重洪患，民眾在一片汪洋中爬上屋頂求救，但最讓人震撼的，還是社群媒體上流傳的一張許多療養院老太太半身浸在水中，動彈不得的照片。



上傳這張照片的是麥金塔（Timothy McIntosh），他的岳母擁有這家位於德州迪金森（Dickinson）的療養院。



畫面中可清晰見到行動不便的老太太們浸在及腰的水中，身上蓋著毛毯與已經濕透的個人衣物。



法新社與美國廣播公司新聞網（ABC News）網站報導，麥金塔透過推文求救：「亟需緊急援助，拜託轉推。」果然這則推文獲得許多轉推與援救人員的注意。



德州加爾維斯敦郡（Galveston）首長克拉克（Ken Clark）表示，「美麗人生療養院」（La Vita Bella Nursing）的20到25位長者，都已安全撤離。據「加爾維斯敦郡日報」（Galveston County Daily News）報導，他們得到直升機援救。



哈維（Harvey）帶來的大量洪水造成德州許多機場與主要高速公路癱瘓，休士頓一家重要醫院因地下室遭水淹造成電力中斷，被迫撤離病患，當地一家電視台更因此不得不中斷播報新聞。



休士頓居民崔維斯（John Travis）說：「看到你每天開車經過的道路完全泡在水中，整個人都快要瘋掉。」



另一位居民德瑞格（Brit Dreger）說：「看起來，我們暫時那裡都不能去。」



緊急救援服務人員警告居民前往高處或爬到屋頂，並強調不是閣樓，這樣他們才能讓直升機看到。（譯者：中央社許湘欣）1060828