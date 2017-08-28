（中央社記者鍾榮峰台北28日電）蘋果iPhone 8售價備受關注。外媒貼出科技作家文章推測，iPhone 8最低售價可能不到1000美元，約999美元，3大功能值得關注。



「紐約時報」日前貼出科技作家BRIAN X. CHEN專欄文章引述不具名消息人士透露，蘋果將推出售價約999美元（約合新台幣3.02萬元）的新iPhone旗艦機種。



文章並引述消息人士透露，新款iPhone將減少機身正面上、下方的邊框、以增加更大的螢幕空間設計。



此外文章引述指出，新款iPhone將具備臉部辨識解鎖功能，也具備電磁感應充電功能。



部落客葛魯柏（John Gruber）日前在部落格Daring Fireball貼文推測，若消息屬實，今年新款iPhone最低價應該約999美元起，其他機種按照儲存容量的不同，可能有1099美元和1199美元不等的售價。



部分外媒先前推測，今年新款iPhone的儲存容量設計，可能有64GB、256GB和512GB這3種設計，另有外媒推測新款iPhone儲存容量有128GB和256GB這兩種設計。



國外科技網站MacRumors日前引述法國科技網站Mac4Ever報導，根據法國幾家電信營運商消息人士透露，蘋果三款iPhone新品預定在9月12日發表會上一起亮相，並預期這三款新品將在9月22日當日起開賣。



外界預期蘋果下半年將推出5.2吋（或5.8吋，看使用區域的定義）的OLED版iPhone（一般稱為iPhone 8）、4.7吋LCD版iPhone 7s和5.5吋LCD版iPhone 7s Plus這三款新品，其中iPhone 8前置鏡頭將具備3D感測功能，可支援臉部辨識。1060828