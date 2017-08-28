捕



倫敦白金漢宮門外管制區，上星期五發生一起廂型車企圖衝撞警車的案件，廂型車的司機，在攻擊未遂之後，又從車上抽出一把一公尺多的長刀，在砍傷三名警員之後被捕。當時皇室成員都不在宮內。女王八月通常都在蘇格蘭避暑。



據報導，嫌犯在揮刀的時候，以阿拉伯語大喊偉大的阿拉，他被催淚瓦斯制伏。警方說，他應該是單獨犯案，沒有同夥，不過，警方星期天在倫敦西邊搜索的時候，逮捕一名涉嫌從事恐怖活動的男子，警方沒有說他和上星期被捕的嫌犯，是否有關聯。只說這透露恐怖主義的威脅，一直存在。



