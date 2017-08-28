（中央社華盛頓/休士頓27日綜合外電報導）怪獸風暴哈維（Harvey）帶來的洪患造成「營運」問題，美國石油巨擘埃克森美孚公司今天表示，公司暫時關閉位於德州海灣城的龐大煉油廠園區。



法新社報導，埃克森美孚（ExxonMobil）聲明說，「我們正在進行安全的系統關閉作業」。該公司「正在採取所有預防措施」，以確保員工安全，降低對員工和當地社區的衝擊。



埃克森美孚表示，所有其他位於墨西哥灣海岸工廠設施將繼續正常運作。



海灣城（Baytown）廠區是全球最大煉油和石化園區，位於休士頓以東40公里附近，日產量平均58萬4000 桶原油，員工人數7000人。



路透社報導，美國安全暨環境執法局（BSEE）今天表示，受到熱帶風暴哈維的影響，墨西哥灣區約22%石油生產宣告暫停。



今天的產量水準略高於昨天，昨天灣區約25%產能暫停。灣區日產量平均175萬桶，今天停產約37萬8633桶。



灣區約26%的天然氣生產暫停，約2340萬立方公尺）



BSEE表示，灣區迄今約105個鑽油平台撤退，占當地約14.3%。灣區約5成鑽探設備維持撤退狀態。



BSEE針對灣區30家業者進行調查，將資訊製表。1060828