仇拉美警長吃官司 川普趁颶風偷特赦中廣新聞網 (2017-08-28 09:01)
美國總統川普特赦了一個專找拉美移民麻煩的警長，眾議院議長萊恩以及參議院大老馬侃都站出來反對。（夏明珠報導）
亞利桑納警長阿派歐專找移民麻煩，遭到法官口頭懲戒之後，依然不改作風，上個月被判藐視法庭，川普趁著上星期五全美聚焦哈維颶風
的機會，偷偷的給予特赦，消息很快傳開，白宮證實了。
阿派歐是川普支持者，據報導，川普幾個月前，就已經徵詢過司法部和白宮法律顧問，尋求讓被告脫身的方法，在確定沒有政治介入的可能之後，他決定等走完司法程序再做打算。
上禮拜五，在哈維颶風逼近德州，全美嚴陣以待之際，川普悄悄的簽了特赦，通常，美國總統特赦，都是司法部審酌案情之後，向總統提出建議，這個特赦最大的不同，就是司法部沒有參與，川普在配合特赦發表的聲明中說，阿派歐在公職任內的無私與奉獻，堪為表率，已經85歲的阿派歐，考慮再次出馬競選警長。
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上一則：美墨邊界現偷渡地道 23華人被捕
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