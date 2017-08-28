（中央社記者邱俊欽桃園機場28日電）台灣首枚自主研製的衛星福衛五號，成功進入預定的太空軌道，福衛五號工作計畫總主持人張和本表示，美國國防部作戰指揮中心已偵察到福衛五號，並對衛星進行編號。



科技部政務次長蘇芳慶、福衛五號工作計畫總主持人張和本所率領的科技團隊，今天清晨搭機返台，國家實驗研究院長王永和等人前往桃園國際機場接機。



蘇芳慶在桃園機場接受訪問時表示，福衛五號發射成功顯示前瞻科學研究的重要性，不僅開啟台灣太空科技研究的另一個境界，同時也兼顧防洪、防災、國土保持等民生效益，也開啟台灣具有經濟效益的太空產業，顯示在科技部長陳良基帶領下，為前瞻科技研究帶來另一波的效益。



蘇芳慶說，這次在太空中心的努力付出與國人、華僑的支持下，才能有完美的演出，未來也會繼續推動太空火箭的研發。



他也談到，這次衛星升空，透過台灣與美國的合作，原本規劃是用早期的火箭推動，但這次進展到利用新的火箭獵鷹九號（Falcon 9）推動科技，因此「幾乎是用1/3的價錢，等同於以所謂的頭等艙，將福衛五號推進到太空軌道」。



張和本也談到，福衛五號衛星原本預計在去年發射，因為某些原因而延到今年，讓國人等了很久，但是現在還是很高興，因為福衛五號進入太空軌道的軌道和高度，都達到預期想要的目標。美國國防部作戰指揮中心也偵察到福衛五號的衛星運行，也對衛星進行編號，對全球具有影響性。



張和本說，目前團隊中仍有多位同仁留在美國太空中心，日夜進行監控福衛五號，並且進行測試、驗證，希望讓衛星納入正常操作，同時在安全模式下，進行參數微調，以達到最好的性能。



科技部人員清晨也熱情前往接機，除了獻花給辛苦的團隊外，所有人並比出「5」的手勢，象徵福衛五號計畫圓滿成功。1060828