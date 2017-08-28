各地多雲到晴 午後中南部局部短暫雷陣雨中央社 (2017-08-28 05:58)
（中央社台北28日電）中央氣象局表示，28日臺灣各地及澎湖大多為多雲到晴，東南部地區、恆春半島及金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
氣象局的氣象報告表示，28日太平洋高壓增強，各地天氣穩定，午後中南部地區及各地山區留意有局部短暫雷陣雨，前往山區活動留意天氣變化，而臺東及恆春半島偶有零星降雨。
氣象局指出，溫度方面，各地高溫約攝氏32至35度，大臺北高溫仍有36度機率，請多注意補充水分以免中暑。
氣象局表示，臺灣南部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及澎湖、金門沿海有長浪發生的機率，請注意。1060828
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