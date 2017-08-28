【東京自助】2卡2 App，東京交通大迷宮沒在怕滔客 (2017-08-28 00:54)
大多人第一次嘗試自助旅行時，都會選擇離台灣近，安全性相對高的日本。但，東京交通網的繁雜程度，讓不少人去之前反覆做了許多事前功課，害怕自己迷失在地鐵站或是下錯站。那麼，有兩張卡和兩個App將會是你前往東京不可或缺的。
東京夜景 （攝影：Shanna W.)
東京自助必買的交通卡Tokyo subway ticket 和 Suica西瓜卡
Tokyo subway ticket 東京地鐵交通卡和Suica 西瓜卡，這兩張卡可說是到東京自助行時，人手一張的必要裝備。
現在的Tokyo subway ticket 東京地鐵交通卡從以日計算，改為以小時計算，分別是24、48、72小時三種，由於Tokyo subway ticket只能搭乘地鐵，因此，同時配合了機場交通(巴士或鐵路)推出了多種套票組合，讓旅客們從機場前往東京市區時，也能享有折扣優惠。不論是羽田機場還是成田機場都有相應的套票喔。
截自東京Metro地鐵官網
Suica 西瓜卡就如同台灣的悠遊卡，非常的便利，可使用的範圍也很廣，目前已經不再侷限區域，不論你在東京還是大阪、神戶等地區都能使用。搭公車、火車、地鐵時，若你沒有購買交通票券，有Suica就沒問題。當然，可使用的場合也很多，便利商店、餐廳、車站置物櫃和販賣機等都適用。購買及儲值也都很方便，在各車站的自動售票機都可進行呢。
截自Suica 官網
交通卡結合Suica Reader 和Yahoo乘換案內超方便
西瓜卡配合 Suica Reader 這款App，輕鬆幫你記帳，想瞭解自己的花費開銷，在應用程式中一清二楚。
截自Play 商店 Sucia Reader 應用程式
而，為自己太沒方向感，看不懂該如何搭車和轉車的人，可以下載 Yahoo乘換按內，雖然目前沒有中文版的，但大多的漢字和台灣沒有差別，仍可在不懂日文的狀況下使用。在離線狀態下也可使用。可依照自己的需求進行轉乘，也可在台灣時將所需的路線加入最愛或存檔，甚至可以查看站內的平面圖。是一款非常實用的App
截自Play 商店 Yahoo 乘換案內 應用程式
如果有了這 2卡 2 App，還無法安定你的心。那麼，租一台Wifi機或是買一張有上網功能的SIM卡或許是個不錯的選擇。打開Google Map 定位一下，加上Yahoo乘換案內，已經是所向無敵了，基本上不會有任何迷失在東京街上或是站內的狀況。
第一次自助旅行，日本是不錯的選擇，因為多數車站或是觀光景點都有中文服務，千萬不用緊張。
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