她愛海洋念養殖 關實驗室餵魚樂在其中中央社 (2017-08-27 15:30)
八年級生曾奕燕，受父親影響而喜愛海洋生物，並選讀水產養殖，因為主要研究飼料研發，大半時間得在實驗室餵魚，她卻樂在其中，還打算攻讀博士班。中央社記者許秩維攝 106年8月27日
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