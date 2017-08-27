20歲的「笑笑」（左）在16歲時確診急性淋巴性白血病，幸好與弟弟（右）周邊血幹細胞配對吻合，她得以做移植手術，救回一命。笑笑說，抗癌路非常感謝醫師、護理師的專業協助，讓她抗癌更有力量。中央社記者陳偉婷攝 106年8月27日