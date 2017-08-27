(健康醫療網／記者林怡亭報導)

開學日在即，讓家有小一新生的爸媽焦慮不安，擔心小孩新環境適應問題，猶豫要不要送課後安親班？到底要不要學才藝？要選哪家才藝班？嘉義大林慈濟醫院臨床心理中心臨床心理師陳可家建議，家長可提前協助孩子準備，事先幫孩子調整作息，帶孩子認識新環境，降低彼此對於環境改變的焦慮。



提前兩星期調整作息

小學的作息與幼兒園不同，要讓孩子提前準備，若是孩子會晚起床，陳可家臨床心理師建議家長慢慢調整孩子作息，提早入睡，以便提早起床，將起床時間慢慢往前調整，家長可以計算孩子起床後洗漱、吃早餐以及上學路程的時間，決定孩子的起床時間。

先讓孩子有心理準備

家長要先讓孩子有心理準備，告訴孩子小學的時間規劃與幼兒園不同，小學沒有點心時間，若孩子想吃的話，可以事先幫孩子準備，或是讓孩子到福利社買來吃。陳可家臨床心理師說，小一的孩子控制能力已經比幼兒園的孩子好，家長可以事先和孩子約定好，例如第二節下課再吃點心，上課不可以吃東西。雖然會與原來的習慣有一點不同，但是規律性可以協助孩子發展更好的自我控制能力。

親師溝通減少家長焦慮

面對小一新生開學，通常父母比孩子焦慮，除了因孩子長大、變獨立的失落感之外，還有擔心要不要讓孩子補習、學才藝、上安親班等，陳可家臨床心理師建議家長不用急著做決定，可以更有彈性地帶孩子去嘗試看看，選出孩子真正有興趣的課程，若是擔心孩子會輸其他小朋友，可以多與老師溝通，老師可以從孩子在學校的表現，發掘學習上的優劣勢，也可與老師討論是否需要補救教學，親師間的溝通可以減少家長的焦慮。

沒辦法久坐可找醫師諮詢

此外，陳可家臨床心理師也指出，小學生上課時，會要求孩子固定在一個位置上坐比較久的時間，因此若是專注力較不足或是有過動問題的孩子，在上小一時就相對容易被發現，因為孩子沒辦法久坐，持續力不夠，或是衝動控制不佳的問題會顯現出來。若真有這些問題，或是有此擔憂，可以找身心科、復健科或小兒科醫師進行諮詢或評估。

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