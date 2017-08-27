世大運選手醉躺路中險被撞 網：想過中元普渡？NOWnews今日新聞 (2017-08-27 15:14)
台北世大運距離閉幕進入倒數，許多各國選手都會利用這近兩個禮拜的時間體驗台灣文化，夜生活當然也不例外。不過，今（27）日上午卻有住在選手村附近的居民，在臉書社團「林口大家庭」po出開車時遇到外國選手醉躺在馬路正中央的影片，對方甚至對他們做出警告手勢，讓該名網友氣呼：「真的整團撞下去，你們的未來我承擔不起！」
從行車紀錄器畫面可見，當時該名網友正開著車經過林口選手村附近，不料打開遠光燈驚見有名疑似喝醉的外國選手躺在路中央，看到來車還露出傻笑揮手打招呼，絲毫沒有閃躲動作，直到網友按喇叭示意，在他身旁的4名同夥才把他拉起來離開路中，甚至還有其中一名外國選手經過車前時做出警告手勢，態度十分囂張。
▲其中有選手甚至對該名網友做出警告手勢。（圖／翻攝自林口大家庭）
外國選手的脫序行為讓該名網友氣得將影片上傳臉書，並寫道「給那些世大運的老鼠屎選手！想留在台灣過中元普渡可以再多喝點！」更表示類似狀況已經不只一次，但報警處理後對方早就散場離去，打申訴電話也只得到官腔回應。而他最後也坦言自己曾在國外念書，雖然這些行為在當地很平常，「但，這邊是台灣！有自己的生活方式，不要去影響別人甚至丟了自己國家臉！」
貼文一出，引來不少林口居民心有戚戚焉無奈表示「他們應該要保持身為客人該有的禮貌」、「假如一不注意撞到不就倒霉死了！」、「過幾天更多，閉幕完那晚要有心理準備」，不過也有網友認為畢竟難得舉辦世界級運動會，安慰道「大家就當作是做『國民外交』吧！」掀起熱議。
※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！※
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