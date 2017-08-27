北市河濱塗鴉區再增 成美右岸426坪中央社 (2017-08-27 14:50)
（中央社記者游凱翔台北2017年8月27日電）塗鴉族注意，台北市繼迎風、美堤、百齡右岸、福和、景美5處河濱公園開放部分牆面供塗鴉後，工務局再開放約426坪的成美右岸牆面，是北市目前面積最大的塗鴉區域。
台北市工務局水利處河管科長游百崧今天表示，台北市河濱區6個塗鴉牆已粉刷完成，並開放塗鴉族大顯身手。
根據工務局資料，這6處河濱公園地點分別為，426 坪的成美（基隆河右岸的基13疏散門進入，往成功橋方向）、396坪的迎風（基隆河7號疏散門進入，往基隆河上游約500公尺處）。
另外，235坪的美堤（明水路越堤坡道進入右側方）、145坪的百齡右岸（中山橋下旁由圓山河濱公園自行車道進入）、108坪的福和（由景美2號疏散門進入）、60坪的景美（北新橋下涵洞牆面）。
游百崧說，雖然鼓勵塗鴉族大展身手，但如果出現不雅圖案、政治性語言，將會予以清除。此外，在非塗鴉專區塗鴉屬違法行為，可依廢棄物清理法第27條第2款開罰新台幣1200元至6000元罰鍰。
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