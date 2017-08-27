澳洲選手讚世大運 惟交通接駁等太久中央社 (2017-08-27 14:50)
（中央社記者梁珮綺台北2017年8月27日電）台北世大運開幕至今各項比賽如火如荼進行，澳洲代表團有選手認為，台北世大運辦得很成功，唯一美中不足是交通接駁，有時要等半小時以上。
世大運副執行長游適銘今天召開記者會，邀請澳洲代表團4名選手分享心得，游適銘說，澳洲代表團含選手在內，整團逾300多人，是有史以來最多的一次。而4 名選手對於台北世大運，皆讚不絕口，認為辦得相當成功，參賽的經驗也絕佳。
10公尺跳台選手、「跳水甜心」布瑞特尼（Brittany O’Brien）曾參加里約奧運，笑說參賽世大運與奧運的經驗很相似，賽後也到台北101大樓登高，俯瞰台北市區，今晚要去逛夜市。
拿下100200公尺仰式金牌的游泳好手惠塔克（Sian Whittaker）說，桃園體大的臨時泳池與真的泳池相差無幾，游了幾次才知道原來游泳池的前身是籃球場。對於台北捷運車廂的泳池造景，她直說逼真，也大讚行銷創意，認為可鼓勵所有人喜愛游泳這項運動。
十項全能金牌選手克蘭斯頓（Kyle Cranston）曾參與2015光州世大運，當時未得牌，他說，從上屆到這屆，持續努力訓練，培養經驗、技巧，而台灣天氣炎熱，他盡力保持最佳表現也一舉奪金。他說，這次世大運唯一美中不足的是交通接駁。
華裔桌球選手胡海明同樣認為交通接駁有改善空間，有時須等待30至40分鐘，他說，若事先規劃好，就不會有太大問題。
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