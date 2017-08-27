【台灣醒報記者張嘉琦台北報導】「今天就是幸福～心中用愛去祝福～」十幾位可愛的抗癌小勇士們，組成超萌的「小麻雀合唱團」，在27日兒童癌症基金會35週年慶記者會上歡樂唱跳。記者會上少了官方致詞，反倒多了孩子們的表演與分享。為曲作詞的小勇士菲比說：「對抗癌小勇士來說每一天都不容易，擁有今天就是一件很幸福的事。」

台北市長柯文哲夫人、聯合醫院和平婦幼院區新生兒科主任陳佩琪醫師也是與會貴賓，她肯定基金會對於抗癌家庭經濟的援助與心靈上的支持，並代表柯市長與自己，祝福所有抗癌小勇士能夠早日恢復健康，帶著可愛的笑容迎向充滿希望的人生。「希望大家有錢出錢、有力出力，把愛傳遞出去！」

除了「小麻雀合唱團」的現場唱跳之外，還有一位抗癌小勇士柏勛，雖然因4個月大就被診斷出視網膜母細胞瘤而失去視力，卻在記者會現場流暢地演奏鋼琴「美女與野獸」的主題曲，以動人樂曲祝福大家。而4年前罹患急性淋巴性白血病的20歲少女文軒，也與大家分享戰勝癌症經歷，鼓勵還在奮戰的小勇士們。

記者會尾聲，所有抗癌小勇士們及與會貴賓共同舉行「愛在兒癌，迎向未來」爆破儀式，眾人圍繞4個紅色大氣球，當大家共同將手中的仙女棒點向眼前的祝福氣球，進行爆破的同時，氣球化成「擁愛勝癌」4個大字樣，代表對兒癌基金會35週年的生日祝福，也象徵對每一位抗癌小勇士的鼓勵與支持。