防身體歪斜 駝背的人少用單手提包包優活健康資訊網 (2017-08-27 14:00)
（優活健康網編輯部／綜合整理）每天單手提著沉重的包包上班、上學，你是不是也很擔心自己的身體會因此歪一邊呢？當我們用左手提重物時，身體的重心會向左偏，這時就得靠肌肉將身體「轉正」。就結果而言，人體的肌肉的確會因為身體歪斜而失衡。當然，如果身體歪斜對你的生活並沒有任何影響，做任何動作都很流暢，那對你而言該姿勢就是正確體態，無須強行矯正。
駝背的人不要將包包放前方
但如果你很擔心身體歪斜的問題，又或是單手提包包會使你重心不穩，建議可以改用雙手將包包提在身體中心處。一般人雙手提包時，都是將包包放在身體前方。但駝背的人千萬別這麼做，因為身體前方過重會使背部更加隆起，使彎腰駝背的情況更嚴重。
建議各位用雙手將包包拿在後方，並刻意夾緊肩胛骨。搭電車做這個動作時，若乘客較多應特別小心，不要造成其他乘客困擾。如果你不好意思在大庭廣眾之下做這個動作，又或是怕包包被搶，可在月台等車時，又或是周遭沒人時進行。
（本文摘自／每天10分鐘微健身，日本體適能專家教你輕鬆解決駝背、烏龜脖、腰痠背痛、肩頸痠痛！／平安文化出版）
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