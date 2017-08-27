▲學會享受一個人的時光，其實一點也不孤單。（圖／翻攝自Pixabay網站）

你曾有過因為單身許久、或找不到人陪伴而感到寂寞的時候嗎？其實，有的時候一個人也可以做許多事，平常總花時間與他人相處，久了或許也會疲憊，須要有與自己獨處的時間。如果想不到一個人可以做什麼，不妨試試看以下這幾件事吧！

1.到 KTV 唱歌：

或許有人會覺得獨自做這件事很像「邊緣人」，但若想盡情唱歌、放鬆一下，覺得在自家浴室唱歌不夠過癮，不如就試著鼓起勇氣到 KTV 高歌一曲吧！

2.看電影：

自己一個人看電影，除了可挑選自己喜愛的座位、時段及影片之外，或許在觀賞電影的時候，也會從中看出不同的心得。

3.獨自逛街購物：

可以依照自己的心意、想法隨時前往商店選購商品，不用顧慮他人眼光或意見，想逛多久就逛多久，享受獨處時光。

4.到喜歡的餐廳吃飯或在咖啡廳喝杯咖啡：

一個人吃飯，可以不用在意他人的眼光、不用怕自己吃相不佳，能夠放鬆且安靜的品嘗美食；而一個人喝咖啡，不僅能靜下心來好好放鬆，細細品味咖啡的香醇，同時也能利用時間看書、思考未來人生規畫。

5.一個人旅行或探索未曾去過的地方：

獨自旅行，途中可能會碰上許多問題只能靠自己想方設法解決，但這同時也能讓自己成長，學會更多；而探索未曾到訪過的地方更是有趣，不一定非得出國，在自己所居住的城市，一定也有許多角落是從來沒去過的，試著去走走看看或許能從中挖掘出新事物呢！

6.做一件自己從未做過的事情

可以先思考一下是否有一直想做，卻始終未完成的事，例如獨自爬山看夜景、逛展覽等，不論什麼都好，試著找出一件未曾做過的事並完成它，除了可以填滿自己獨處的空閒時光，也能在完成後感受到滿滿的成就感！