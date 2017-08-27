世大運網球女雙 詹家姐妹晉決賽中央社 (2017-08-27 14:04)
（中央社記者吳協昌台北2017年8月27日電）2017台北世界大學運動會網球女雙，中華隊詹詠然、詹皓晴在準決賽以直落二擊敗日本組合，闖進決賽。
詹家姐妹沒有花費太多的時間，以6比1、6比3淘汰對手，離金牌只剩一步。
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