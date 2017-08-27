（中央社記者吳協昌台北2017年8月27日電）2017台北世界大學運動會網球女雙，中華隊詹詠然、詹皓晴在準決賽以直落二擊敗日本組合，闖進決賽。



詹家姐妹沒有花費太多的時間，以6比1、6比3淘汰對手，離金牌只剩一步。