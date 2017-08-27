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台灣人在世大運田徑場又寫下歷史新頁！從領先、到落後，台灣標槍好手鄭兆村昨天靠著最後的「驚天一擲」，射出破亞洲紀錄的91.36公尺佳績，樹立「鄭兆村障礙」，戲劇性逆轉德國名將霍夫曼奪金，比上屆里約奧運金牌還遠，主場觀眾歡聲雷動、欣喜若狂。國際田徑總會官網（IAAF）今天首頁頭條以「鄭兆村91.36公尺的成績打破亞洲擲標槍紀錄」為標題報導。

台灣「標槍雙俠」鄭兆村、黃士峰，兩人預賽攜手晉級標槍決賽，德國名將霍夫曼成為台灣頭號勁敵。標槍決賽的6次試擲，高潮迭起，台灣選手黃士峰、鄭兆村與德國選手霍夫曼3人互有領先，黃士峰第四次擲出86.64公尺，排名暫居第1，霍夫曼又擲出88.33公尺的佳績搶回領先。

此時，名列第三名的鄭兆村，最遠成績僅84.37公尺，剩下最後1次試擲機會，眼看霍夫曼勝券在握，在全場超過萬人加油聲中，鄭兆村最後一次試擲，奮力一搏，標槍在空中劃出一道美麗的弧線，在突破90公尺大關後落地，大會計分板上顯示91.36公尺，打破中國選手趙慶剛在仁川亞運89.15公尺的亞洲最高紀錄，鄭兆村成為亞洲首位破90公尺選手，全場觀眾為之瘋狂。

霍夫曼雖最後擲出91.07公尺的成績，但仍敗給鄭兆村無緣金牌，成為史上第2位91公尺無緣金牌的選手。鄭兆村與霍夫曼的成績都超越去年里約德國奧運金牌選手羅哈勒90.30公尺的成績。根據國際田徑總會指出，到目前為止只有12人達到91.36公尺以上的成績，當然包括我國好手鄭兆村。未滿24歲的鄭兆村，或許有機會在2020年東京奧運創下新紀錄。