91.36米破亞洲標槍紀錄 鄭兆村登國際田總官網首頁台灣好新聞報 (2017-08-27 12:30)
生活中心／綜合報導
台灣人在世大運田徑場又寫下歷史新頁！從領先、到落後，台灣標槍好手鄭兆村昨天靠著最後的「驚天一擲」，射出破亞洲紀錄的91.36公尺佳績，樹立「鄭兆村障礙」，戲劇性逆轉德國名將霍夫曼奪金，比上屆里約奧運金牌還遠，主場觀眾歡聲雷動、欣喜若狂。國際田徑總會官網（IAAF）今天首頁頭條以「鄭兆村91.36公尺的成績打破亞洲擲標槍紀錄」為標題報導。
台灣「標槍雙俠」鄭兆村、黃士峰，兩人預賽攜手晉級標槍決賽，德國名將霍夫曼成為台灣頭號勁敵。標槍決賽的6次試擲，高潮迭起，台灣選手黃士峰、鄭兆村與德國選手霍夫曼3人互有領先，黃士峰第四次擲出86.64公尺，排名暫居第1，霍夫曼又擲出88.33公尺的佳績搶回領先。
此時，名列第三名的鄭兆村，最遠成績僅84.37公尺，剩下最後1次試擲機會，眼看霍夫曼勝券在握，在全場超過萬人加油聲中，鄭兆村最後一次試擲，奮力一搏，標槍在空中劃出一道美麗的弧線，在突破90公尺大關後落地，大會計分板上顯示91.36公尺，打破中國選手趙慶剛在仁川亞運89.15公尺的亞洲最高紀錄，鄭兆村成為亞洲首位破90公尺選手，全場觀眾為之瘋狂。
霍夫曼雖最後擲出91.07公尺的成績，但仍敗給鄭兆村無緣金牌，成為史上第2位91公尺無緣金牌的選手。鄭兆村與霍夫曼的成績都超越去年里約德國奧運金牌選手羅哈勒90.30公尺的成績。根據國際田徑總會指出，到目前為止只有12人達到91.36公尺以上的成績，當然包括我國好手鄭兆村。未滿24歲的鄭兆村，或許有機會在2020年東京奧運創下新紀錄。
關鍵字：
上一則：無人機送快遞 京東申請在北京試點
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ZIPPO 鑰匙圈．nici 鑰匙圈．Dear 鑰匙圈．Kitty 鑰匙圈．PVC 鑰匙圈．HERA 鑰匙圈．Lady 鑰匙圈．ipad 鑰匙圈．agnes b. 鑰匙圈．COACH 鑰匙圈．elmo 鑰匙圈．LG 鑰匙圈．TODS 鑰匙圈．IPOD 鑰匙圈．扣環鑰匙圈．BALLY 鑰匙圈．ADHOC 鑰匙圈．Alice 鑰匙圈．vega 鑰匙圈．KINAZ 鑰匙圈．萬寶龍 鑰匙圈．LED 手電筒 鑰匙圈．Moni 鑰匙圈．BALL 鑰匙圈．鑰匙圈 diy．LV 鑰匙圈．鑰匙圈 靜電消除器．MJ 鑰匙圈．NBA 鑰匙圈．2R 鑰匙圈
第三屆女子圍棋最強戰 黑嘉嘉奪冠 三連霸!!!【中央網路報】
喝優酪乳可減重？醫：加入香蕉的效果加倍【華人健康網】
改善退化 人工關節是最好的方式嗎？【優活健康資訊網】
世大運選手凌晨開趴喧鬧 附近居民凍未條【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》