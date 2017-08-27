（中央社台北2017年8月27日電）中國大陸無人機物流產業發展迅速。電子商務巨擘京東集團繼與陝西省政府簽署協議，進行無人機通航物流體系戰略合作後，近來還擬申請在北京南六環周邊的大興部分地區試點無人機送快遞。



綜合大陸媒體報導，無人機最早應用在軍工領域，但近年來在物流業的應用，被視為蘊含極大商機。



大陸物流業巨頭順豐2012年就已展開無人機物流研發，之後陸續試點營運。



順豐2017年與江西省贛州市南康區聯合申報的物流無人機示範運行區的空域申請，獲解放軍東部戰區批覆，意味著拿到大陸首個無人機物流合法飛行權。



大陸中央企業中國郵政2016年9月則試行在偏遠山區試用無人機送貨，實際執行發現，兩地山路長達17公里，駕車需要半小時，而用無人機送貨不到15分鐘，距離10.5公里。



京東也積極搶進無人機物流領域，2016年公布無人機和無人配送研發成果，2016年完成首單無人機送貨。



京東2016年開始在江蘇省宿遷市的農村地區透過無人機實地送貨，標榜只要2台載重能力10至15公斤、往返續航里程15至20公里的無人機，便可滿足每天200單左右的送貨需求。



2017年2月，京東集團與陝西省政府簽署構建智慧物流體的戰略合作協議，雙方將利用載重量數噸、飛行半徑300公里以上的中大型無人機，合力打造全球第一個低空無人機通用航空物流網路，實現陝西省全域覆蓋。



北京日報今天報導，京東近來研擬向相關部門申請南六環周邊大興部分地區的空域使用權，希望在北京首次試點無人機送快遞。



大陸無人機行業近年發展快速，有媒體把2016年稱為「無人機元年」，因為無人機從測繪到空拍，從救難跨足物流產業，開始在各個市場大規模拓展。