（優活健康網編輯部／綜合整理）「多吃蔬果少吃肉就能遠離癌症。」這句話應該沒人不認同，但我卻不以為然。因為我的患者中，隨便都能找出七、八十例來推翻這種觀念。前一陣子診所裡才出現一個典型的個案。這位患者每天都吃很多蔬菜水果，不吃烤的和炸的東西，垃圾食物也不吃，晚上十點以前就睡了，每天運動，生活作息很正常，但還是得到胃癌。此外，他也吃綜合維他命、葡萄籽、酵素，卻還是每天便秘，令他感到非常不解。

之前每個醫生都叫他要多吃蔬菜水果，於是他把早就準備好的日常飲食紀錄給醫生看，連醫生都啞口無言。為什麼這麼健康的生活方式卻還是得癌症呢？

吃熱性食物身體才會好 ？

他來找我時，我叫他吃辣椒、大蒜、咖哩，用麻油炒菜、炒蛋…等等，多吃一些熱性食物。他不敢置信，反問我說身體都這樣了，還能吃這麼刺激的東西嗎？事實上這位患者的體質屬寒性，好比冬天土裡的小草，需要一些熱能才能長得好，長得健康。寒性體質的代謝已經很慢了，再不吃這些東西讓代謝快一點，導致身體累積太多毒素，當然會得癌症。且蔬菜水果大部分都屬寒涼，他吃越多只會讓代謝變得更慢而已，西醫給他的建議，對他來說跟毒藥沒兩樣。後來他照我說的吃了3天，上大號就很順了。

肝癌病患長期心理鬱悶、晚睡

另外，也有患者疑惑，為什麼有人生活作息飲食都不正常，卻一直都活蹦亂跳生龍活虎？這是因為，有些病如癌症，跟作息不一定有必然的關係，主要還是要視體質而定。例如雖然肝癌病患多半都是長期心理鬱悶加上晚睡，但也不代表常熬夜或上夜班的人就一定會得肝癌，因為有些人天生就不容易得癌症。

雖然不會得癌症，卻可能容易有心血管疾病或是糖尿病…等等。例如甲、乙兩個人同樣都經常大吃大喝、熬夜、抽菸、喝酒，肝不好的甲可能馬上就誘發肝癌，而另外一個乙雖然暫時看起來好好的，但一段時間（如果體質比較強可能10年、20年）之後才發現血管硬化、阻塞或突然中風。

多運動、少勞動、別憋尿

所以，我們都應該對自己的體質掌握得非常清楚，盡量順著自己的天生體質及後天環境來過日子。肝不好的人，就不要常發脾氣，不要晚睡，不要給自己太大的壓力；心臟不好的人，就要盡量放空腦袋，不要想太多免得神經衰弱，容易失眠；脾不好的人，飲食要節制並且多運動，才不會容易發胖導致其他慢性病；肺不好的人，少吃冰冷也少吹冷氣，否則過敏體質永遠也無法根治；腎不好的人，盡量不要從事大量勞動的工作，切忌縱欲過度，不可憋尿，否則，很快就要洗腎了。

（本文摘自／算病-算出體質，量身訂作養生方案／時報出版）

資料來源：http://www.uho.com.tw/hotnews.asp