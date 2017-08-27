（中央社記者陳偉婷台北27日電）兒童癌症基金會35週年，走過抗癌路的菲比創作歌曲「今天就是幸福」，譜寫癌童心情。她今天說，謝謝身邊人的幫助，「擁有今天就是幸福」。



中華民國兒童癌症基金會自1982年成立至今，35年共協助1萬7887名抗癌小勇士及家庭。透過社會大眾善款資源及全台專業醫護社工共同協助，將兒童癌症治癒率提升到7至9成。



兒癌基金會上午舉行35週年慶，抗癌小勇士菲比和樂團蘇打綠團長阿福領唱為兒癌創作的歌曲「今天就是幸福」。歌詞中寫道，「掉了眼淚我會堅強擦乾，拚了全力我會勇敢實現，繽紛的夢想。今天就是幸福，畫個圓圈來跳舞，大手和小手緊握，有天使翅膀守護。」



菲比說，當初寫這首歌時，想著最能代表兒癌小朋友的一首歌，應該是怎麼樣的呢？「大概不是回憶過去的美好，可能也不是關於未來，擁有今天，就是一件不簡單的事，擁有今天就是幸福。」感謝身邊所有人的幫忙，讓癌童有機會擁有開心的一天。



20歲的「笑笑」在16歲時確診急性淋巴性白血病，她分享抗癌歷程時說，生病前的她愛笑、喜歡拍照，沒想到4年前抽一管血，生活起了360度的轉變。她為了治療，剪掉喜愛的長髮，且動了人生第一個手術裝了人工血管，「當時很難過，不知道這條抗癌路要走多長？」



因體質影響，治療副作用多，笑笑表示，別人沒有發生的副作用，在她身上都出現了，甚至傷到右腳神經、也曾精神異常，瘦到只剩32公斤。但她非常幸運，唯一的弟弟周邊血幹細胞配對吻合，她得以做移植手術，救回一命。



「喜樂的心乃是良藥；憂傷的靈使骨枯乾。」笑笑說，她抗癌過程媽媽常引述聖經鼓勵她，就算是生病，也還是要苦中作樂、笑笑面對。



笑笑說，抗癌路非常感謝醫師、護理師的專業協助和親切，讓她不害怕就醫。她在談到家人的溫柔陪伴時兩度哽咽；弟弟文翔說：「只有一個姊姊，只要配對吻合，一定會救她，對手術毫無畏懼。」



兒癌基金會接受各界善心協助，台大醫院復健科主治醫師賴金鑫每個月捐贈新台幣2萬元，28年來持續不斷，共捐款600多萬元；全聯佩樺圓夢社會福利基金會也和兒癌合作勸募，「愛從1開始」零錢捐活動及發票金額，也募到近400萬元；大都會扶輪社7年來也從未間斷捐款。社會大眾的善心化做支持孩子抗癌的堅實力量。1060827