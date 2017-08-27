颱風外圍沉降影響 台北中午37℃中廣新聞網 (2017-08-27 13:01)
台北中午高溫達到37℃！氣象局預報員陳尹秀說，原因跟颱風帕卡有關，颱風外圍沉降影響台灣，今天全台溫度都有機會飆高。氣象局發布即時天氣訊息，請注意防曬、多補充水分並預防中暑。
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