亞洲傳奇鄭兆村 驚天一擲登國際田總官網中央社 (2017-08-27 12:44)
（中央社記者李晉緯台北2017年8月27日綜合報導）中華隊標槍好手鄭兆村26日在世大運擲出亞洲新紀錄的91 公尺36奪金，精彩的表現讓他登上國際田徑總會（IAAF ）官網。
2017年第29屆夏季世界大學運動會標槍賽事，26日晚間在台北田徑場寫下歷史一刻。
德國名將霍夫曼（Andreas Hofmann）在第3擲擲出85公尺59一度躍居第1，原以為勝券在握，但鄭兆村在第6擲以破亞洲紀錄的91公尺36後來居上，霍夫曼雖在最後一擲再將成績往前推進到91公尺07，仍讓鄭兆村強勢奪得金牌。
鄭兆村精彩的表現，讓IAAF在官網發出標題為「鄭兆村在台北以91公尺36打破標槍亞洲紀錄」的報導。
IAAF的報導也提到，鄭兆村賽前和教練表示，自己想丟超過90公尺，成為亞洲首名有此成績的選手，成為「亞洲標槍傳奇」，在家鄉留下不可思議的成績。
鄭兆村和霍夫曼在26日的賽事中彼此競爭，雙雙擲出超過90公尺的成績，成為「90俱樂部」的第17、第18 名會員。
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