（優活健康網編輯部／綜合整理）當膝關節病變進展到末期時，關節面軟骨嚴重磨損，甚至出現變形，導致疼痛、行動不便、功能受限，會嚴重影響生活品質。置換人工膝關節可以明顯的減輕症狀、矯正變形，有效的改善關節功能，是治療「退化」性膝關節炎回饋最快、效果最明顯的方法，也造福了無數原本不良於行的病患。

人工關節無法像自然關節一樣靈活

不過，人工膝關節置換手術的過程無可避免必須破壞正常的組織(例如需將膝關節的前後十字韌帶及半月軟骨切除)，也因此，人工膝關節無法完全取代自然關節的生理功能，換了關節，行動上無法像天生的關節般靈活自如，患者要有這樣的心理準備。此外，偶爾還是會碰上併發症，接受手術前，要了解並慎重考慮：

● 手術中可能發生的風險和併發症：如靜脈栓塞、心肌栓塞、腦血管病變、輸血反應等。

● 細菌感染：在先進手術房進行，感染機率僅約千分之5。不過，萬一不幸遭細菌感染，則需接受重複的手術清創，必要時甚至需將人工關節取出，待細菌完全清除後再重新置入。（植入物也可能在順利的手術後幾個月、甚至幾年後被身體其他部位的感染波及，而必須重複手術。）

● 關節僵硬：膝關節彎曲角度若無法達到滿意程度，需視情況以關節鏡處理，以增加彎曲角度。

● 人工關節定位不良：產生脫臼、半脫臼、活動範圍不足等情況，嚴重時需重新手術，矯正錯誤。

● 人工關節鬆脫、磨損： 長期或過度使用導致磨損， 造成接合面因骨融化（osteolysis）而鬆脫，需重新手術，植入新的人工關節。

● 人工關節鄰近骨折：人工關節與骨骼的交接處是應力集中點，萬一跌倒，容易在此處折斷，輕者可以復位固定手術治療，嚴重時，可能需要重新置換植入物。

決定接受手術前，更要清楚的明瞭，由於它是治療膝關節病變的最後防線，選擇這個方向，就等於是踏上了無法回頭的不歸路，不可不慎。

（本文摘自／自己的膝蓋自己救／時報出版）

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