台灣是第二個家 瓜國美女任世大運志工中央社 (2017-08-27 12:50)
目前就讀政治大學企管系三年級的梁婉玉，來自瓜地馬拉，在台北世大運擔任紐西蘭、烏拉圭及瓜地馬拉代表團隨隊志工，笑說台灣是她的第二個家。中央社記者梁珮綺攝 106年8月27日
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